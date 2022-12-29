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الخميس، 29-12-2022 02:15 م

توصيات ببناء استراتيجية إعلامية خاصة للإرشاد الزراعي

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الوكيل الإخباري - أوصى مشاركون في ختام فعاليات الملتقى الحواري مع القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية والخبراء لتطوير الإرشاد الرقمي، اليوم الخميس، بإنشاء إعلام تفاعلي وبناء استراتيجية إعلامية خاصة للإرشاد الزراعي ترتبط بالروزنامة الإرشادية، وتكون تفاعلية ومؤثرة.اضافة اعلان


كما أوصى المشاركون بأن تكون الاستراتيجية الإعلامية للإرشاد قادرة على بناء وتأهيل قدرات العاملين في القطاع وتفاعلهم على شبكات التواصل الاجتماعي؛ لإنشاء قاعدة بيانات تشكل المحتوى الذي يحتاجه كل مرشد زراعي ومزارع.

وتحدث وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، خلال إطلاقه الملتقى عن الإرشاد الزراعي الذي يعد حلقة وصل بين الوزارة والمزارعين، مؤكدا السعي إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع مطلع العام المقبل.

وأشار إلى تزويد مديريات الإرشاد الزراعي بنحو 240 آلية و450 جهاز "تابلت"، لتحقيق التواصل العمودي والأفقي مع المزارعين.

ونوه حنيفات بأن كل حيازة زراعية يجب أن تتبع للمرشد الزراعي، مشيرا إلى ضرورة رفع مستوى الرعاية في القطاع للوصول إلى قطاع زراعي منظم.

 




 

 


 

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