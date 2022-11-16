جامعة مؤتة تنظم يوما علميا ميدانيا

الوكيل الاخباري - نظمت كلية الزراعة في جامعة مؤتة بالتعاون مع جمعية دار أبو عبدالله للعمل الخيري والتنموي اليوم الأربعاء في منطقة الجديدة يوما علميا ميدانيا.



وقال عميد الكلية الدكتور عاطف المحادين إن هذا اليوم يأتي ترجمة للرؤى الملكية بزيادة الإنتاج الزراعي والتمكين الاقتصادي للمجتمعات الريفية والتوسع بالمشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في خلق نماذج من فرص العمل للمجتمعات المحلية وكذلك المساهمة في تخفيف أعباء البطالة والفقر.

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