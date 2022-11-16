الخميس 17-11-2022
الوكيل الاخباري

مصابين إثر انفجار "خزان غاز سائل" في السليمانية بالعراق

غزة.. وفيات وإصابات بحريق كبير ببناية سكنية في جباليا

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مصرع 4 أشخاص بتحطم مروحية وسط المكسيك

دولة أوروبية توصي بتطعيم الرضع ضد كورونا في حالات معينة

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

الجزائر تؤجل فوائد مديونية كوبا لها

الأربعاء، 16-11-2022 07:36 م

جامعة مؤتة تنظم يوما علميا ميدانيا

1020223010733830225142


الوكيل الاخباري - نظمت كلية الزراعة في جامعة مؤتة بالتعاون مع جمعية دار أبو عبدالله للعمل الخيري والتنموي اليوم الأربعاء في منطقة الجديدة يوما علميا ميدانيا.

وقال عميد الكلية الدكتور عاطف المحادين إن هذا اليوم يأتي ترجمة للرؤى الملكية بزيادة الإنتاج الزراعي والتمكين الاقتصادي للمجتمعات الريفية والتوسع بالمشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في خلق نماذج من فرص العمل للمجتمعات المحلية وكذلك المساهمة في تخفيف أعباء البطالة والفقر.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
720229134630333937683

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

1668704054571

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

eee

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

w

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مبنى رئاسة الوزراء

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

10202221162358331553535

زراعة كفرنجة تنفذ حملات لتنظيف قنوات الري

أخبار متعلقة
eee

وزير الزراعة يبحث تعزيز أوجه دعم الفاو للأردن لمواجهة التحديات

6

الملك يستقبل وفد منظمة “الفاو”

313198236_434141118891899_434072001110205034_n

دورة لتحسين جودة زيت الزيتون على مستوى المعاصر

10202216152811260898335

الحنيفات يطلع على مشروع الزراعة المائية بالتكنولوجيا الحديثة

6363833b41bb6

روسيا تؤكد مواصلة التعاون مع الأردن في مجالات الزراعة والطب والتعليم

الدفاع المدني

الامن العام : وفاة واربع اصابات بحادث سير في الزرقاء