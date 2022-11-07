دورة لتحسين جودة زيت الزيتون على مستوى المعاصر

الوكيل الإخباري - عقدت وزارة الزراعة وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دورة تشمل تدريبات من قبل خبراء دوليين لتحسين جودة زيت زيتون على مستوى المعاصر .



وشملت الدورة المهندسين الزراعيين المعنيين بالترخيص والرقابة على معاصر الزيتون في مديريات زراعة المملكة، حيث تم التدريب على أفضل ممارسات عصر الزيتون وإدارة عمليات الإنتاج وتقنيات الاستخلاص لإنتاج زيت زيتون بكر ممتاز.



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وسيتم إستكمال الدورة التدريبية بشكل عملي في معاصر الزيتون في محافظات المملكة خلال الفترة من 7-10/11/2022 و شمول الدورة التدريبية العملية اصحاب معاصر الزيتون والعاملين الفنيين فيها .

