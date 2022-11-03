الخميس 03-11-2022
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الخميس، 03-11-2022 06:03 م

الحنيفات يطلع على مشروع الزراعة المائية بالتكنولوجيا الحديثة

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الوكيل الاخباري- اطلع وزير الزراعة، المهندس خالد حنيفات، اليوم الخميس، خلال زيارته بلدية الجيزة، على مشروع تدريب وتأهيل الشباب على الزراعة المائية بالتكنولوجيا الحديثة لتنمية المجتمع المحلي، وتوفير فرص عمل.

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وقال الحنيفات إن وزارة الزراعة مستمرة في برامجها الداعمة لتمكين الشباب في القطاع الزراعي، وإحلال العمالة المحلية بدل العمالة الوافدة من خلال برامج تدريب وتأهيل وتمكين على تكنولوجيا الزراعة الحديثة والمهن الزراعية بالتعاون مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.


بدوره، قال رئيس بلدية الجيزة، قدر الفايز، إن البلدية تسعى لاستملاك قطع أراضٍ لإقامة مشاريع استثمارية وحدائق عامة وتشجير جوانب الطريق الرئيسي، وتوسيع الرقعة الزراعية في المنطقة.

 




 

 


 

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