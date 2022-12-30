جامعة مؤتة توقع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة يونانية

الوكيل الاخباري - وقعت جامعة مؤتة أمس الخميس، اتفاقية تعاون مشترك بين كلية الصيدلة وجامعة (West Attica) اليونانية.



وأكد رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان خلال توقيع الاتفاقية، استمرار الجامعة في عقد التشاركية مع مختلف المؤسسات العلمية المحلية والعالمية وصولا إلى أعلى معايير الجودة التعليمية والعلمية ولا سيما أن الجامعة حصلت على تصنيفات علمية متقدمة ساهمت في الارتقاء بسمعتها العلمية والأكاديمية محليا وعالميا.

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