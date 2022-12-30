الجمعة 30-12-2022
الوكيل الاخباري

مقتل 7 أشخاص في انفجار بمطعم في تركيا

تخريج المشاركين في برنامج شباب قادر على التكيف

وفاة الطالب الاردني همام محمود وهدان

بايدن يوقع قانون الميزانية بقيمة 1700مليار دولار

لأول مرة بالمنطقة.. الخدمات الطبية تعالج تشوه خلقي لطفلة

السعودية تحبط محاولة تهريب مخدرات قادمة من الأردن

جامعة مؤتة توقع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة يونانية

تسرب الغاز يتسبب بحريق شقة في تلاع العلي

مجلس محافظة عجلون يؤكد أهمية تعزيز التشاركية لتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين

عجلون : ورشة تدريبية عن التصنيع الرقمي

الجمعة، 30-12-2022 05:03 م

جامعة مؤتة توقع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة يونانية

12202218184031974324153


الوكيل الاخباري - وقعت جامعة مؤتة أمس الخميس، اتفاقية تعاون مشترك بين كلية الصيدلة وجامعة (West Attica) اليونانية.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان خلال توقيع الاتفاقية، استمرار الجامعة في عقد التشاركية مع مختلف المؤسسات العلمية المحلية والعالمية وصولا إلى أعلى معايير الجودة التعليمية والعلمية ولا سيما أن الجامعة حصلت على تصنيفات علمية متقدمة ساهمت في الارتقاء بسمعتها العلمية والأكاديمية محليا وعالميا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

تخريج المشاركين في برنامج شباب قادر على التكيف

1

وفاة الطالب الاردني همام محمود وهدان

2

لأول مرة بالمنطقة.. الخدمات الطبية تعالج تشوه خلقي لطفلة

1

السعودية تحبط محاولة تهريب مخدرات قادمة من الأردن

الدفاع المدني 2

تسرب الغاز يتسبب بحريق شقة في تلاع العلي

420222523036695164490

مجلس محافظة عجلون يؤكد أهمية تعزيز التشاركية لتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين

أخبار متعلقة
w

مؤتة: اختتام مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في الكرك

02d13fc4-8a24-43e9-a1dd-0425dd02faa9

تفاصيل دفن وعزاء الشهيد الملازم معتز النجادا

0000

جامعة مؤتة تؤجل قروض صناديق العاملين فيها

12202214195825325891933

ورشة في جامعة مؤتة حول تحديث المنظومة السياسية

1220221222553914630778

جامعة مؤتة تتحول للدوام عن بعد

636084235780873719

مؤتة تحقق بشكوى طالب يدعي أن عميد الكلية وصفه بالمريض النفسي !