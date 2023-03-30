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جرش: إغلاق شارع فرعي بعد ظهور تصدعات بجدار استنادي قريب منه

الخميس، 30-03-2023 11:56 م

جرش: إغلاق شارع فرعي بعد ظهور تصدعات بجدار استنادي قريب منه

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الوكيل الاخباري - أغلقت بلدية جرش الكبرى اليوم الخميس شارعا فرعيا بعد ظهور تصدعات بجدار استنادي قريب من الشارع .

وقال رئيس البلدية أحمد هاشم العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كوادر البلدية العاملة في الميدان عملت على إغلاق الشارع احترازيًا والقريب من مسجد الفرقان والمقبرة بجبل العتمات والذي يخدم عددًا من التجمعات السكانية وأصبح يشكل خطرًا على السلامة العامة.

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وأكد العتوم، أن العمل جار لتأهيل وصيانة الجدار حفاظًا على سلامة سكان المنطقة ومرتادي الطريق.

 

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