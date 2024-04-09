جرش: خطة متكاملة لاستقبال عطلة العيد

الوكيل الإخباري - أعدت عدد من الدوائر الرسمية في محافظة جرش خطتها إستعدادا لاستقبال عطلة عيد الفطر السعيد.

اضافة اعلان



وقال محافظ جرش فراس الفاعور، إنه تم التعميم على الدوائر الرسمية والبلديات للمباشرة بتنفيذ الخطة التي أعدتها الدوائر الرسمية، خاصة الخدمية، مثل البلديات والسياحة والآثار والأوقاف وتكثيف تواجد رقباء السير لمنع الازدحامات المرورية وتسهيل انسيابية حركة السير، مشيرا إلى أنه سيجرى متابعة تكثيف عمل البلديات لإدامة أعمال النظافة، كما تم مخاطبة مديرية الأوقاف لتجهيز المصليات التي ستقام بها صلاة عيد الفطر.



بدوره، بين رئيس بلدية جرش احمد هاشم العتوم، أنه جرى التعميم على أقسام الخدمات والصحة والبيئة والأسواق للتواجد والعمل خلال العطلة، مشيرا إلى أن دوام المسلخ وسوق الخضار سيكون كالمعتاد وتعزيز عمال الوطن داخل الوسط التجاري لضمان عدم تراكم النفايات.



وأشار مدير مستشفى جرش الحكومي صادق العتوم، إلى أنه جرى تعزيز الكوادر الطبية والتمريض داخل قسم الطوارئ، ولا سيما أطباء الاختصاص وتعزيز قسم الأشعة والمختبر وصيدلية الإسعاف والطوارئ بالأدوية الضرورية.



من جهته، قال مدير سياحة جرش ثائر عياصرة، أنه جرى وضع خطة لاستقبال الزوار للمواقع السياحية والتاريخية داخل المحافظة وتكثيف الزيارات الرقابية على المنشآت السياحية، خاصة وأن محافظة جرش تشهد حركة نشطة من قبل الزوار.

