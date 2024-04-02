مدير تربية جرش: مبادرة "حقق" تصقل مهارات الطلبة القيادية

الوكيل الإخباري -

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قال مدير التربية والتعليم في محافظة جرش الدكتور ابراهيم محاسنة اليوم الثلاثاء، إن مبادرة القيادة للمدارس "حقق" تهدف الى صقل مهارات وقدرات الطلاب القيادية وإبراز قدراتهم ليكونوا مواطنين فاعلين ومنتمين لوطنهم ومساهمين في مسيرة التنمية الشاملة وإطلاق طاقاتهم الإبداعية من خلال مشاركاتهم في المخيمات والفعاليات والأنشطة المتنوعة.واكد محاسنة خلال لقائه في مكتبه اليوم، رئيس و أعضاء مجلس مبادرة القيادة للمدارس "حقق" دعمه الكامل لإنجاح أهداف المبادرة.كما طالب المحاسنة المجلس بتعزيز نشاطه من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة التطوعية داخل المدارس وتنظيم الجهد الشبابي التطوعي في مدارس المحافظة، مبديا استعداده لتقديم جميع الدعم لمجلس المبادرة الذي سينعكس على المدارس والطلبة والمجتمع بشكل عام بصورة إيجابية وينمي روح المواطنة لدى الطلاب.