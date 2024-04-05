الجمعة 05-04-2024
الوكيل الاخباري
 

هزة أرضية تضرب نيويورك

جرش: انتشار البسطات العشوائية يتسبب بازدحامات مرورية

الأونروا: الحرب على غزة دمرت 62 % من المنازل

ألمانيا: إسرائيل لم يعد لديها عذر لمنع دخول المساعدات الإنسانية لغزة

غوتيريش: حرب غزة مدمرة للمدنيين

بلينكن: نراجع التحقيق الإسرائيلي في مقتل عمال الإغاثة بغزة

مسيرات في عمّان والمحافظات رفضا للحرب الإسرائيلية على غزة

المستشفيات الميدانية الأردنية تستقبل أكثر من 127 ألف حالة في الضفة وغزة

إصابة شاب فلسطيني بعد تنفيذه عملية طعن في حيفا

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الجمعة، 05-04-2024 05:55 م

جرش: انتشار البسطات العشوائية يتسبب بازدحامات مرورية

1712328211153


الوكيل الإخباري - طالب مواطنون في محافظة جرش، البلدية بتكثيف جولاتها على الأسواق ومنع انتشار البسطات العشوائية التي تتسبب بازدحامات مرورية وتشوه المنظر الحضاري للمحافظة.

اضافة اعلان


وقال المواطن محمد عضيبات، إن انتشار البسطات على جوانب الشوارع الرئيسية خصوصا وسط السوق التجاري، يشكل عائقا أمام حركة المشاة وسلوكا سلبيا يشوه المنظر السياحي ويعطي انطباعا غير حضاري للسياح وزوار المحافظة، مطالبا البلدية بإزالة البسطات المخالفة وإيجاد مكان مخصص لها.


وأكدت رئيسة جمعية شهد الصباح الخيرية شروق حناتلة، أن انتشار البسطات يعيق سير المشاة مما يضطرهم للنزول للشارع وإعاقة حركة سير المركبات، خصوصا أن الوسط التجاري يشهد ازدحامات مرورية بالإضافة إلى الاصطفاف المزدوج للمركبات الذي يتسبب أيضا بإرباكات مرورية.


وطالب صاحب احدى المحال التجارية مجدي الريموني بتوفير أماكن لهذه البسطات بحيث يتم عرضها بشكل منظم ولا يشكل اي عائق أمام الحركة المرورية.


وقال رئيس البلدية احمد هاشم العتوم، إن البلدية تنفذ حملات على البسطات المخالفة بشكل مستمر بالتعاون مع لجنة المحافظة والأجهزة الأمنية لإزالتها لتنظيم واقع البسطات المنتشرة في الوسط التجاري وإزالة البسطات المخالفة على الشوارع والأرصفة وأمام المحال التجارية للحد من حالة الفوضى التي تشهدها الأسواق خلال الشهر الفضيل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1712329211247

مديرية أوقاف لواء الكورة تعقد الملتقى القرآني الأول

660fdc0bc77d6

مسيرات في عمّان والمحافظات رفضا للحرب الإسرائيلية على غزة

new_569484_3644_800

المستشفيات الميدانية الأردنية تستقبل أكثر من 127 ألف حالة في الضفة وغزة

AWN_d812aimage_story

الدفاع المدني يتعامل مع 1197 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

زكاة-المال-1024x576

ما حكم اخراج الزوجة زكاة الفطر من مالها ؟

WhatsApp Image 2024-04-04 at 11.30.15 PM

الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة امام مسجد

أخبار متعلقة
134536241_2665614660351822_7989342667648037247_n

مدير تربية جرش: مبادرة "حقق" تصقل مهارات الطلبة القيادية

6601bbfa49e74

إتلاف 300 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في جرش

60b350eabdaa0

فيديو - احدهم قفز من مرتفع وآخر فقد والدته بعد ان ألمها ضرباً .. تجارب مريرة يرويها اشخاص وقعوا بفخ المخدرات

WhatsApp Image 2024-03-10 at 2.25.50 PM

ورشة عمل تناقش القيمة الاقتصادية للمياه في وادي الأردن

07810f9e32907b964de53b8de187e71b

كف يد رئيس اتحاد النقابات عن العمل وتوقيف رئيس نقابة البلديات وثلاثة آخرين

WhatsApp Image 2024-03-10 at 1.44.14 PM

وفد المستشفيات الأردنية برئاسة وزارة الصحة يوقع اتفاقيات معالجة المرضى الجزائريين