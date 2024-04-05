جرش: انتشار البسطات العشوائية يتسبب بازدحامات مرورية

الوكيل الإخباري - طالب مواطنون في محافظة جرش، البلدية بتكثيف جولاتها على الأسواق ومنع انتشار البسطات العشوائية التي تتسبب بازدحامات مرورية وتشوه المنظر الحضاري للمحافظة.

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وقال المواطن محمد عضيبات، إن انتشار البسطات على جوانب الشوارع الرئيسية خصوصا وسط السوق التجاري، يشكل عائقا أمام حركة المشاة وسلوكا سلبيا يشوه المنظر السياحي ويعطي انطباعا غير حضاري للسياح وزوار المحافظة، مطالبا البلدية بإزالة البسطات المخالفة وإيجاد مكان مخصص لها.



وأكدت رئيسة جمعية شهد الصباح الخيرية شروق حناتلة، أن انتشار البسطات يعيق سير المشاة مما يضطرهم للنزول للشارع وإعاقة حركة سير المركبات، خصوصا أن الوسط التجاري يشهد ازدحامات مرورية بالإضافة إلى الاصطفاف المزدوج للمركبات الذي يتسبب أيضا بإرباكات مرورية.



وطالب صاحب احدى المحال التجارية مجدي الريموني بتوفير أماكن لهذه البسطات بحيث يتم عرضها بشكل منظم ولا يشكل اي عائق أمام الحركة المرورية.



وقال رئيس البلدية احمد هاشم العتوم، إن البلدية تنفذ حملات على البسطات المخالفة بشكل مستمر بالتعاون مع لجنة المحافظة والأجهزة الأمنية لإزالتها لتنظيم واقع البسطات المنتشرة في الوسط التجاري وإزالة البسطات المخالفة على الشوارع والأرصفة وأمام المحال التجارية للحد من حالة الفوضى التي تشهدها الأسواق خلال الشهر الفضيل.