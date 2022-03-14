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الإثنين، 14-03-2022 03:42 م

جلسات حوارية في الكرك عن أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات

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الوكيل الإخباري - نظم برنامج أنا أشارك-أحد برامج مؤسسة ولي العهد بالتعاون مع وزارة التنمية السياسية والإدارة المحلية والجامعات عددا من الجلسات الحوارية في الكرك، اليوم الاثنين، عن أهمية مشاركة الشباب بالانتخابات البلدية ومجالس المحافظات.

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ففي جامعة البلقاء التطبيقية في الكرك عقدت ورشة تحدث فيها مدير خدمات المشتركين، المهندس وسام المجالي عن دور الشباب بالحياة العامة ومساهمتهم بالعملية الانتخابية المقبلة، لاختيار الافضل والانسب لقيادة المرحلة المقبلة، وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن الدستور الأردني ضمن حق الانتخاب.


كما عقدت بجامعة مؤتة ورشة عن المشاركة الشبابية بالانتخابات، استعرض خلالها مدير هندسة البلديات بالكرك، المهندس نبيل القسوس مهام وصلاحيات البلديات وأهميتها كوحدات تنموية خدمية ،مؤكدا أهمية التوجه إلى صناديق الاقتراع وممارسة الحق الديمقراطي بالاختيار.



 




 

 


 

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