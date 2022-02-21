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الإثنين، 21-02-2022 04:09 م

دراسات لإعادة تأهيل طرق وإنشاء مدارس في الكرك

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الوكيل الإخباري - قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الاثنين، إنه وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال زيارته لمحافظة الكرك مؤخرًا باشرت الوزارة باعداد الدراسات المتعلقة بإعادة تأهيل وتوسعة طريقي الربة - القصر ومحي - الأبيض، والسير بإجراءات طرح عطاءات التنفيذ لإنشاء مدرستي اسكان المرج الأساسية، والصالحية الأساسية.اضافة اعلان


وأضاف الكسبي، أنه سيتم إعادة انشاء طريق الربة - القصر على مساره، ليصبح بمسربين لكل اتجاه، حيث ستشمل الاعمال ازالة الطبقات واعمال تصريف المياه والاشارات التحذيرية والارشادية كافة.

اما طريق محي - الابيض، بين وزير الأشغال، أنه سيتم توسعة الطريق القائم ليصبح بمسربين مع اكتاف، مع السير باجراءات الاستملاك لكامل المسار، واعمال تصريف مياه الامطار والاشارات التحذيرية والارشادية كافة.

وأشار إلى أنه ومن المتوقع بدء التنفيذ بعد الانتهاء من الدارسات الاجراءات اللازمة كافة للطريقين في منتصف العام الحالي. 

وبين الكسبي، أن الوزارة تقوم حاليا بالسير بإجراءات طرح عطاءات التنفيذ لإنشاء مدرستي اسكان المرج الأساسية، والصالحية الأساسية في الكرك، مشيرًا إلى أنه سيتم انشاء مدرسة اسكان المرج بمساحة اجمالية 5630 م2، وانشاء مدرسة الصالحية الأساسية بمساحة اجمالية 2500م2.

ولفت إلى أن الاعمال في المدارس تشمل الغرف الصفية والاعمال اللازمة كافة والمرافق الخارجية والساحات.

 




 

 


 

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