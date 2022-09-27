جلسة تشاورية ثانية لبحث تطوير استراتيجية بنك تنمية المدن والقرى

الوكيل الإخباري - نظم بنك تنمية المدن والقرى بالتعاون مع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسته التشاورية الثانية مع مدراء المديريات ورؤساء وموظفي الوحدات التنظيمية في البنك.

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وهدفت الجلسة التشاركية، التي حضرها مدير عام البنك أسامة العزام، إلى مناقشة أبرز محاور الخطة الاستراتيجية للبنك للسنوات الخمسة المقبلة، ونتائج المرحلة الأولى منها، ونقاط القوة والضعف في محاورها، بهدف الخروج بأولويات عمل للمرحلة القادمة وفقا للتوجهات الحكومية والتوجيهات الملكية.



وقال العزام، إن الورشة جاءت بعد العديد من اللقاءات مع شركاء البنك والمتعاملين والموظفين، في إطار جهد مؤسسي وتشاركي للتعامل مع مختلف القضايا كالتغير المناخي والطاقة المتجددة ودعم الاستثمار، وصولا الى خطط قابلة للتحقيق ومؤشرات قابلة للقياس.