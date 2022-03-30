الأربعاء 30-03-2022
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الأربعاء، 30-03-2022 05:33 م

جلسة تشاورية لتطوير الخطة الاستراتيجية لمركز دراسات اللاجئين باليرموك

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 الوكيل الاخباري - أوصى المشاركون في الجلسة التشاورية التي نظمها مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك، اليوم الأربعاء، لتطوير خطة المركز الاستراتيجية متوسطة المدى للأعوام 2022 - 2024، بضرورة تعزيز الشراكات المؤسسية والاستفادة من الخبرات الفردية داخل الجامعة وخارجها، وبناء نموذج تعليمي خاص في مجال اللجوء والهجرات والأزمات عموماً.

كما أوصوا بضرورة استدامة الأنشطة والجلسات التشاورية مع الجهات التطوعية المعنية لمناقشة الأهداف والخطط، وأهمية التوجه لدراسة سوق العمل، وصقل المهارات لدى اللاجئين ودمجهم مع المجتمع المضيف، وبناء شراكات دولية واطلاع كادر العمل في المركز على التجارب الناجحة في دول ومراكز أخرى.

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