جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في عين الباشا

الوكيل الاخباري - أكد مدير مديرية تنمية عين الباشا ماهر كلوب أن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي تشكل حافزا للمزيد من الأعمال التطوعية والانخراط في العمل العام لكافة المراحل العمرية ومن كلا الجنسين.



وبين كلوب خلال جلسة عقدت اليوم الأربعاء، لرؤساء الجمعيات الخيرية والعمل التطوعي في لواء عين الباشا للتعريف بالجائزة وأهدافها، ضرورة إشراك الشباب في التسجيل بمبادرات العمل التطوعي، لافتاً إلى أن الجائزة تهدف إلى تعزيز ثقافة التطوع، وتقدير جهود الأفراد والجماعات والمؤسسات المشاركة بالعمل التطوعي.

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