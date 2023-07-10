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الإثنين، 10-07-2023 04:54 م

جلسة توعوية في إربد عن السرطان وعلاقته بالتدخين

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الوكيل الإخباري- نفذت مؤسسة الحسين للسرطان في جمعية الشابات ببلدة الحصن بإربد، اليوم الإثنين ، جلسة تفاعلية توعوية حول مرض السرطان وعلاقته بالتدخين، وذلك ضمن حملة بعنوان "بتبلش بمزحة وبتنتهي بخسارة".

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وخلال الجلسة التي تأتي ضمن فعاليات اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، وحضرها أعضاء الجمعية وسيدات من المجتمع المحلي، تحدثت ميار دناوي من مركز الحسين للسرطان، حول التعريف بمرض السرطان، والاستراتيجيات المتبعة للوقاية منه، وعن التدخين كعامل خطورة أساسي للإصابة بمرض السرطان وطرق الإقلاع والابتعاد عنه.


كما تضمنت الجلسة الحديث عن أضرار مختلف أنواع التدخين ومنها الأرجيلة والسيجارة الإلكترونية والتدخين السلبي، وتأثير كل واحدة منها على المدخن والمحيطين من حوله، وكيفية استخدام مختلف الأساليب الوقائية والعلاجية لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين نهائيا.

 




 

 


 

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