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الإثنين، 12-02-2024 09:32 م

جلسة حول الاثر التشريعي لتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية

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الوكيل الاخباري -نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، جلسة حول حول الاثر التشريعي لتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لعام 2023.

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وقال مفوض عام المجلس جمال الشمالية إن المجلس انطلاقا من ولايته بمراقبة اوضاع حقوق الإنسان في المملكة يقوم بدراسة الاثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية على واقع حرية التعبير والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية بهدف الخروج بتوصيات تشكل قواسم مشتركة لآراء الجهات ذات العلاقة لعرضها على الجهات التشريعية .

 

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