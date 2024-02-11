الوطني لحقوق الإنسان يشارك في مؤتمر دولي حول العدالة الغذائية

الوكيل الإخباري - شارك وفد المركز الوطني لحقوق الإنسان في مؤتمر دولي حول "العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ومخاطر المستقبل"، الذي استضافته قطر خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 8 شباط الحالي.

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وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إن الوفد الذي تألف من رئيسة مجلس الأمناء سمر الحاج حسن، والمفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، عرض خلال المؤتمر دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وأدوارها تجاه أزمة الغذاء، ودور المركز الوطني لحقوق الإنسان في إطار رصد مناحي العدالة الغذائية وتفرعاتها وتوثيقها، وصولا إلى التمكين الفعلي من التمتع بالحقوق اللصيقة بهذا المفهوم.



يشار إلى أن المؤتمر هدف إلى توفير منصة حوار لنقاش وتحليل الواقع والتحديات المستقبلية، ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالحق في الغذاء على المستويين الوطني والدولي من أجل بناء استجابة منهجية لأزمة الغذاء العالمية من منظور حقوق الإنسان، بالإضافة إلى حث المجتمع الدولي على التعامل المتضامن مع الأزمات الغذائية العالمية، وعلى وجه الخصوص في مناطق النزاع.