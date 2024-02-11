الأحد 11-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الخارجية الفلسطينية: جريمة إعدام الطفلة هند تلزم الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها

المواصفات والمقاييس: 1030 شكوى بقطاع المحروقات العام الماضي وإغلاق 11 محطة مخالفة

تراجع سعر الخيار في السوق المركزي اليوم مع واردات تبلغ 226 طناً

فصل الكهرباء عن مناطق في محافظتي الكرك والطفيلة غداً - أسماء

رسمياً.. الأردن والعراق يوقعان اتفاقية الربط الكهربائي

زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب هكاري شرقي تركيا

تعرف على سعر اقتناء الليرة الانجليزية والرشادية بالأردن

تعرف على تكتيكات المقاومة خلال المرحلة الثالثة من التوغل البري الإسرائيلي

الدويري يكشف السيناريوهات الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح

108 ملايين دينار صادرات تجارة عمان الشهر الماضي

الأحد، 11-02-2024 12:15 م

الوطني لحقوق الإنسان يشارك في مؤتمر دولي حول العدالة الغذائية

1707642140403


الوكيل الإخباري - شارك وفد المركز الوطني لحقوق الإنسان في مؤتمر دولي حول "العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ومخاطر المستقبل"، الذي استضافته قطر خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 8 شباط الحالي.

اضافة اعلان


وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إن الوفد الذي تألف من رئيسة مجلس الأمناء سمر الحاج حسن، والمفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، عرض خلال المؤتمر دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وأدوارها تجاه أزمة الغذاء، ودور المركز الوطني لحقوق الإنسان في إطار رصد مناحي العدالة الغذائية وتفرعاتها وتوثيقها، وصولا إلى التمكين الفعلي من التمتع بالحقوق اللصيقة بهذا المفهوم.


يشار إلى أن المؤتمر هدف إلى توفير منصة حوار لنقاش وتحليل الواقع والتحديات المستقبلية، ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالحق في الغذاء على المستويين الوطني والدولي من أجل بناء استجابة منهجية لأزمة الغذاء العالمية من منظور حقوق الإنسان، بالإضافة إلى حث المجتمع الدولي على التعامل المتضامن مع الأزمات الغذائية العالمية، وعلى وجه الخصوص في مناطق النزاع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
422013545_694416599532244_90753406094973805_n

التعامل مع 1317 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

.ؤؤؤ

الخرابشة يتابع أولويات قطاعي الطاقة والتعدين في رؤية التحديث الاقتصادي

محطات محروفات

المواصفات والمقاييس: 1030 شكوى بقطاع المحروقات العام الماضي وإغلاق 11 محطة مخالفة

خيار

تراجع سعر الخيار في السوق المركزي اليوم مع واردات تبلغ 226 طناً

01

فصل الكهرباء عن مناطق في محافظتي الكرك والطفيلة غداً - أسماء

102023115188574387136

رسمياً.. الأردن والعراق يوقعان اتفاقية الربط الكهربائي

أخبار متعلقة
e50bf873827a982f04a4a42343acf883

ثقافة الكرك تطلق برنامج "بودكاست ثقافة التوثيق"

WhatsApp Image 2024-01-13 at 4.01.54 PM

اطلاق خطط وبرامج تستهدف القطاع الشبابي في الطفيلة

17022f04-8ad8-4b39-b009-17d1977f4a28

مهتمون يدعون إلى حماية المنازل التراثية بالكرك

logo-b

اختتام ورشة حول الدليل الاسترشادي لحماية الاسرة من العنف

افضل-مكاتب-عقارية-Real-Estate-في-الاردن-دليل-افضل-مكاتب-عقار-في-عمان-الاردن

175 مليون دينار إيرادات مكاتب ومديريات تسجيل أراضي العاصمة العام الماضي

1202411134248952451722

المياه: ارتفاع الموسم المطري إلى 41.4% من المعدل السنوي طويل الأمد