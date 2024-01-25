الخميس 25-01-2024
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الخميس، 25-01-2024 03:17 م

جلسة لبحث الأثر البيئي حول إنشاء خزان حامض الفوسفوريك في العقبة

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الوكيل الإخباري - افتتح مفوض البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أيمن سليمان الجلسة التشاورية الأولى "لدراسة تقييم الأثر البيئي الشامل لمشروع  إنشاء خزان حامض الفوسفوريك في موقع تخزين الشركة الأردنية الهندية في المنطقة الصناعية JIFCO "  .اضافة اعلان


وأكد سليمان بحضور ممثلي الجهات الرسمية والخاصة ذات العلاقة في العقبة أن هذه الورشة تأتي ضمن  متطلبات سلطة العقبة  لضمان حماية البيئة وعناصرها وإجراءات العمل لحصول المشاريع على الموافقات البيئية بحسب نظام حماية البيئة رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته.

كما تم عرض فيديو يحاكي مراحل انشاء المشروع ابتداءً من مرحلة تأسيس القواعد للخزان وتثبيته وربطه بالخزانات الأخرى وانتهاءً بمرحلة الفحص باستخدام الماء للتأكد من عدم وجود أي تسريبات خلال التشغيل للخزان.

 




 

 


 

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