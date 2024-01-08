اختتام مخيم أيلة للفن التشكيلي في العقبة

الوكيل الاخباري -اختتمت في العقبة اليوم الاثنين فعاليات مخيم أيلة للفن التشكيلي الذي نظمته جمعية أيلة للثقافة والفنون بمشاركة السعودية وتونس وليبيا والاردن للتعريف بالفنون التشكيلية.

اضافة اعلان



وقال محافظ العقبة خالد الحجاج خلال رعايته حفل الختام ان جمعية أيلة للثقافة والفنون من أبرز الهيئات الثقافية على مستوى المملكة، وقد عملت منذ تأسيسها عام 2015 على احتضان الموهوبين والمثقفين وقدمت البرامج والأنشطة الثقافيّة المتميزة التي جعلت العقبة مقصدا ثقافيا لكل المبدعين العرب.