الإثنين 08-01-2024
الوكيل الاخباري
 

القناة 12: وفاة رقيب إسرائيلي بسكتة قلبية بعد مقتل جنود تحت إمرته

اليوم الأصعب للجيش الاسرائيلي في غزة .. ماذا حدث ؟

أمسية ثقافية حول كتاب لهجة الرمثا وما حولها في أمهات الكتب

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية نسائية وشبابية ومؤسسات مجتمع مدني

محتجز إسرائيلي يطالب نتنياهو بإيقاف الحرب على غزة عبر فيديو بثته حركة الجهاد

"القسام": فجرنا عبوة في قوة صهيونية واشتبكنا معها بخانيونس

القسام تُفشل محاولة لتحرير أحد أسرى الاحتلال

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

المفرق: المباشرة بمنح شهادة مزاولة المهنة مجانا

اجتماع حكومي الثلاثاء

عاجل

اليوم الأصعب للجيش الاسرائيلي في غزة .. ماذا حدث ؟

الإثنين، 08-01-2024 08:16 م

اختتام مخيم أيلة للفن التشكيلي في العقبة

111


الوكيل الاخباري -اختتمت في العقبة اليوم الاثنين فعاليات مخيم أيلة للفن التشكيلي الذي نظمته جمعية أيلة للثقافة والفنون بمشاركة السعودية وتونس وليبيا والاردن للتعريف بالفنون التشكيلية.

اضافة اعلان


وقال محافظ العقبة خالد الحجاج خلال رعايته حفل الختام ان جمعية أيلة للثقافة والفنون من أبرز الهيئات الثقافية على مستوى المملكة، وقد عملت منذ تأسيسها عام 2015 على احتضان الموهوبين والمثقفين وقدمت البرامج والأنشطة الثقافيّة المتميزة التي جعلت العقبة مقصدا ثقافيا لكل المبدعين العرب.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

أمسية ثقافية حول كتاب لهجة الرمثا وما حولها في أمهات الكتب

1

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية نسائية وشبابية ومؤسسات مجتمع مدني

مديرية الامن العام

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

1

المفرق: المباشرة بمنح شهادة مزاولة المهنة مجانا

1220231715587720735462

اجتماع حكومي الثلاثاء

000

جامعة آل البيت تنتج فيديو بعدة لغات نصرة للأهل في غزة

أخبار متعلقة
5fUisGEJC1VSSBkAqVxddJ5PlSizbkJFaoirobAk

العقبة تستقبل العام الجديد بالتضامن مع غزة

1703174834541

الملك لدى لقائه ماكرون: على العالم أن يضغط لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

1702381760777

ورشة بالعقبة عن الاستفادة من الفرص المالية بمجال كفاءة الطاقة

bb35965b8315f10237b87d2d2d829c0e

قطر تبدي استعدادها للتعاون مع الأردن في مجال التنقيب عن النفط

M63A1241 - Copy

الأردن يسمح بإدخال الزيت الفلسطيني حتى نهاية شباط

Image1_1120232774056481693535

الأمن يحذر من الضباب على الطرقات