الخميس 28-12-2023
الوكيل الاخباري
 

آلاف الإسرائيليين يشاركون بمسيرة للإفراج عن الأسرى بغزة

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الأردن يحظر تصدير واعادة تصدير سلع أساسية

الاستهلاكية المدنية تغلق أسواقها السبت المقبل لغايات الجرد السنوي

الصحة العالمية تحذّر من انتشار الجوع الحاد في قطاع غزة

الاحتلال يقر بعدد خسائره خلال 24 ساعة ومنذ الـ 7 من اكتوبر

17 شهيدا منهم 5 أطفال في خان يونس منذ الصباح

زلزال جديد يضرب تركيا

التربية تنشر أسئلة امتحان التربية الإسلامية للتوجيهي

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 105 بغزة

عاجل

الاحتلال يعترف بإصابة 49 عسكريا خلال 24 ساعة

الخميس، 28-12-2023 12:39 م

العربية للطاقة المتجددة تدعو المستثمرين إلى فتح مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن

WhatsApp Image 2023-12-28 at 12.40.33 PM


الوكيل الإخباري - عقد في عمان اجتماع المكتب التنفيذي الـ13 للهيئة العربية للطاقة المتجددة، بمشاركة 20 دولة عربية شقيقة.

اضافة اعلان


وثمن المشاركون دور الأردن في تحفيز التعاون العربي المشترك، تحقيقا للتكامل الاقتصادي العربي.


وبحسب بيان صحفي للهيئة اليوم الخميس، صدر عن الاجتماع العديد من التوصيات التي من شأنها تطوير العمل المؤسسي القائم حاليا بالهيئة وتوسيع نشاطات الهيئة العربية للطاقة المتجددة، لتغطي كل الدول العربية لتبادل الخبرة والكفاءات والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والسيارات الكهربائية والمدن الذكية والشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر.


وتقرر بالأغلبية، استحداث مكتب إقليمي للهيئة في سوريا وعقد المنتدى العربي التاسع في دولة الجزائر الشقيقة بالفترة من 5 - 7 تشرين الثاني 2024، ودعوة المستثمرين العرب إلى فتح مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن والاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية فيها، إضافة إلى موقع الأردن المحوري والاستراتيجي بقلب الدول العربية حيث أن السيارات الكهربائية عليها إقبال عالمي وستحل محل السيارات التقليدية التي تعمل على الوقود الأحفوري، ومن المتوقع أن يصل عدد السيارات الكهربائية إلى أكثر من 350 مليون سيارة بالعام 2025.


وتعتبر الأردن الدولة الأولى في الشرق الأوسط بالإقبال على السيارات الكهربائية وتجهيز البنيه التحية لها، من محطات شحن متطورة باستخدام الطاقة الشمسية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1703763797986

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

1703763797986

الإقراض الزراعي تلغي نسبة الغرامة على أقساط القروض غير المسددة المقدرة بـ3%

25MHOSVPfoYO6Qu4Qvf18MJTZXBm9fY12nSFqY63

الأردن يحظر تصدير واعادة تصدير سلع أساسية

1703762204464

أمين عام وزارة الشباب يتفقد المرافق الشبابية والرياضية في مأدبا

UTD4ihNT1BJZIwAs6CjyF8F9vA9uXvraJQ5sFvp3

الاستهلاكية المدنية تغلق أسواقها السبت المقبل لغايات الجرد السنوي

1703761808889

مستشفى الملك يجري عملية قسطرة معقدة داخل الكبد

أخبار متعلقة
1703581373047

سفارة أذربيجان: أبناء الجالية الأذرية يحظون بالرعاية والاهتمام في الأردن

1703423279552

البريد يسلم الأمانة نسخة من الإصدار الخاص بطوابع عمان القديمة

WhatsApp Image 2023-12-11 at 1.11.55 PM

صور - تفاعل وتضامن أردني واسع مع يوم الإضراب نصرة لغزة ورفضاً للعدوان

ما-هي-مصادر-الماء-وما-أهمية-الماء

جلسة حوارية حول التوعية المائية في إربد

1701199975667

الكرك: مبادرة للتبرع بالدم تضامنا مع الأهل في قطاع غزة

1701183055722

الأمانة تطلق حملتها السنوية "عمان بيتنا"