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الخميس، 28-12-2023 11:32 ص

سلطة وادي الأردن تنفذ أعمال تنظيف قناة الملك عبدالله من الطمي والرسوبيات

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الوكيل الإخباري - استكملت سلطة وادي الأردن أعمال تنظيف قناة الملك عبدالله من الطمي والرسوبيات وبقايا الأشجار والأعشاب النامية على جوانب القناة.

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يأتي ذلك بالتعاون مع "مشروع حماية السدود المائية" المنفذ من قبل (GIZ) وبدعم من الحكومة الألمانية (BMZ)، وذلك ضمن خطط زيادة كفاءة المصادر المائية وتقليل الفاقد المائي ورفع كفاءة القناة والهادفة للمحافظة على استمرارية التزويد المائي للمزارعين في مناطق الشونة الجنوبية.

 

هذا وتؤكد سلطة وادي الأردن أن جميع الكوادر الفنية والميدانية تعمل وعلى مدار الساعة لرفع جاهزية كافة المرافق المائية والسدود الترسيبية والتحويلية، وقناة الملك عبدالله وتفقد معداتها لضمان استمرارية التزويد المائي للمزارعين، وكذلك العمل على صيانة الأودية، والمهارب، والقنوات المفتوحة بمختلف أنواعها والتي تستخدم لتصريف مياه الأمطار أثناء المنخفضات الجوية وتصريف المياه الجوفية في الوحدات الزراعية.

 




 

 


 

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