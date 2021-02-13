السبت 13-02-2021
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السبت، 13-02-2021 09:54 ص

جمعة غير اعتيادية مرت على المملكة أمس تنذر بقرارات صارمة

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - شهدت المملكة امس الجمعة امرا غير اعتيادي بحيث لوحظ ان مختلف المناطق السياحية في المملكة شهدت اكتظاظا كبيرا بالمتنزهين للاستمتاع بالاجواء الربيعية الدافئة .

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مظاهر الاستهتار وعدم التقيد بتعليمات وزارة الصحة كانت ظاهرة بشكل واضح حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي .

 

الى ذلك فقد رصد الوكيل الاخباري تواجد المتنزهين في اماكن سياحية شمال المملكة دون ارتداء الكمامة مما ينذر بتصاعد حالات الاصابة بكورونا بشكل كبير حسب ما قاله اخصائيون . 


 




 

 


 

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