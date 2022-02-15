400 طفل يصابون سنويا بالسرطان في الأردن

الوكيل الإخباري - أطلق مركز الحسين للسرطان، بالتعاون مع المنظمة الدولية لسرطان الأطفال والجمعية الأردنية لأورام الأطفال، حملة توعية باليوم العالمي لسرطان الأطفال الذي يصادف في الخامس عشر من شباط كل عام، تحت شعار "بالتشخيص المبكر والدقيق والعلاج المتقدم على أيدي أمهر الكوادر الطبية، ما رفع نسب الشفاء من 80-90 بالمئة".

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وقال مدير عام المركز الدكتور عاصم منصور، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المركز يسعى لتوفير أهم الأساليب الحديثة والمتطورة المستخدمة في علاج الأطفال المصابين بالسرطان؛ حيث يشخص بين 350 إلى 400 طفل بالسرطان في الأردن سنويا، مؤكداً أهمية التشخيص المبكر والدقة في كشف الأعراض.



وأوضح أن معدل نسب الشفاء لمختلف أنواع سرطانات الأطفال بلغت 80 بالمئة وتجاوزت 90 بالمئة في أنواع معينة من سرطان اللوكيميا، بحيث تضاهي مثيلاتها في أهم مراكز علاج السرطان في العالم، مشيرا إلى توقعات بأن يسجل 2022 حوالي 413 ألف إصابة بسرطان الأطفال حول العالم، أما في الأردن فتشير احصائيات السجل الوطني للسرطان إلى تشخيص حوالي 6303 حالات لسرطان الأطفال خلال 14 سنة مضت، ويعالج معظمهم في مركز الحسين للسرطان.



بدورها، قالت استشاري أورام وأمراض الدم وزراعة نخاع العظم والخلايا الجذعية لدى الأطفال الدكتورة رود ريحاني إن الرسالة الأساسية لليوم العالمي لسرطان الأطفال لهذا العام هي "النجاة من السرطان بين يديك"، وينصب تركيز الحملة على تكريم فرق الرعاية الصحية، وإظهار الأثر الإيجابي على حياة الأطفال والمراهقين المصابين بالسرطان.



من جهة أخرى، تتواصل العديد من المؤسسات المعنية بسرطان الأطفال في الأردن إلى جانب مركز الحسين للسرطان، كالجمعية الأردنية لأورام الأطفال، والجمعيات الدولية لسرطان الأطفال مثل SIOP، مع المجتمعات المحلية وعامة الناس لتوعيتهم بسرطان الأطفال.

وأطلقت حملات توعية على وسائل التواصل الاجتماعي حول معدلات الشفاء المرتفعة لسرطان الأطفال خلال شهري شباط وآذار من هذا العام، كما سيقام يوم علمي في مركز الحسين للسرطان بمشاركة المنظمات غير الحكومية، والمستشفيات، والمؤسسات، والعاملين في مجال الرعاية الصحية من مختلف القطاعات الصحية في البلاد، يركز على التشخيص المبكر لسرطان الأطفال والإحالة المبكرة للمراكز المتخصصة.



يذكر أن منظمة الصحة العالمية أطلقت حالياً مبادرة منظمة الصحة العالمية لسرطان الأطفال بهدف علاج 60 بالمئة من أطفال العالم المصابين بالسرطان بحلول عام 2030، ويعمل الأردن عن كثب ضمن هذه المبادرة مع العديد من الشركاء لتوحيد بروتوكولات العلاج على المستوى الوطني لأهم 6 أنواع من السرطان حسب اختيار منظمة الصحة العالمية.