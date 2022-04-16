جمعية البيئة تندد بانتهاكات الاحتلال المستمرة تجاه الفلسطينيين

الوكيل الاخباري - نددت جمعية البيئة الاردنية، اليوم السبت، بالانتهاكات المستمرة للاحتلال الاسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها اقتحام المسجد الاقصى والاعتداء على المصلين.



واعتبرت الجمعية في بيان أصدرته اليوم، هذا التصعيد الممنهج اعتداء صارخا على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، مشددة على أهمية عدم السماح بهذه الاستفزازات والتهديدات ضد مكانة وروحانية المسجد الأقصى.

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