مذكرة تفاهم بين البيئة والأرصاد الجوية والوطني للبحوث الزراعية

الوكيل الاخباري - وقعت في وزارة البيئة اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع دائرة الأرصاد الجوية الأردنية والمركز الوطني للبحوث الزراعية وقعها عن الوزارة ، الأمين العام الدكتور محمد الخشاشنة، وعن المركز مديره العام الدكتور نزار حداد ومدير إدارة الأرصاد الجوية المهندس رائد ال خطاب.



وتهدف المذكرة الى تنظيم تشغيل نظام تحذير للمزارعين في المناطق الهشة مناخيا للتصدي والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي، حيث يستضيف المركز الوطني للبحوث الزراعية هذا النظام وتقوم دائرة الأرصاد الجوية بتزويد النظام بالمعلومات المناخية اللازمة لعمل النظام في إطار برنامج التكييف الوطني الذي تشرف على تنفيذه وزارة البيئة.

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