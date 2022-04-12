الأربعاء 13-04-2022
الوكيل الاخباري

بايدن : بوتين يرتكب إبادة جماعية في أوكرانيا

بلدية السرحان تردم آبارا مهجورة بمناطقها

اطلاق اليوم الوطني للتطوع الشبابي بحزيران المقبل

رمضانيات: فعاليات ترفيهية للعائلات بارض الفرح بالرصيفة

نيويورك تعلن عدم فتح تحقيق بهجوم بروكلين

مذكرة تفاهم بين البيئة والأرصاد الجوية والوطني للبحوث الزراعية

الأمير فيصل يشارك مرتبات سلاح الجو الملكي مأدبة الإفطار

رمضانيات : تفاعل جماهيري مع فعاليات رمضانيات بالسلط

أوقاف عجلون تعقد المجلس العلمي الهاشمي الأول

هيئة النَّزاهة تقيم محاضرة حول معايير النزاهة في العلوم والتكنولوجيا

الثلاثاء، 12-04-2022 11:55 م

مذكرة تفاهم بين البيئة والأرصاد الجوية والوطني للبحوث الزراعية

q


الوكيل الاخباري - وقعت في وزارة البيئة اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع دائرة الأرصاد الجوية الأردنية والمركز الوطني للبحوث الزراعية وقعها عن الوزارة ، الأمين العام الدكتور محمد الخشاشنة، وعن المركز مديره العام الدكتور نزار حداد ومدير إدارة الأرصاد الجوية المهندس رائد ال خطاب.

وتهدف المذكرة الى تنظيم تشغيل نظام تحذير للمزارعين في المناطق الهشة مناخيا للتصدي والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي، حيث يستضيف المركز الوطني للبحوث الزراعية هذا النظام وتقوم دائرة الأرصاد الجوية بتزويد النظام بالمعلومات المناخية اللازمة لعمل النظام في إطار برنامج التكييف الوطني الذي تشرف على تنفيذه وزارة البيئة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3

بلدية السرحان تردم آبارا مهجورة بمناطقها

4202211145113520313509

اطلاق اليوم الوطني للتطوع الشبابي بحزيران المقبل

320222123259606214049

رمضانيات: فعاليات ترفيهية للعائلات بارض الفرح بالرصيفة

w

الأمير فيصل يشارك مرتبات سلاح الجو الملكي مأدبة الإفطار

w

رمضانيات : تفاعل جماهيري مع فعاليات رمضانيات بالسلط

320223020597595574955

أوقاف عجلون تعقد المجلس العلمي الهاشمي الأول

أخبار متعلقة
122021892459306281922

الجمعية الاردنية للمقدرين العقاريين تدعو الحكومة لتمديد الاعفاءات المقدمة للقطاع العقاري  

12202130192142817476435

وزير البيئة يشارك في أسبوع التغير المناخي لمنطقة الشرق الأوسط

3202220143237551609543

الجمارك تحبط تهريب نكهات جوس وسجائر إلكترونية

1020191135728407836839

اللجنة الأردنية السعودية تبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات

e

أردني يترأس أعلى لجنة استشارية للاتحاد الاسيوي للرجبي

ffff

وفد من وكالات الأنباء العربية يزور مواقع سياحية بعجلون