الخميس 06-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مصر توضح حقيقة فيديو قرار فرض حظر التجول

المعونة الوطنية لـ الوكيل : 100 ألف أسرة استفادت من تكافل 3 في رمضان

9 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

تعذر الاستماع لشهادة مسؤول ملف كورونا السابق في قضية السلط

إدانة 3 طلاب في ألمانيا بتهمة سرقة أوراق الامتحانات

جمعية الصرافين: نشاط سوق الصرافة المحلي ضعيف

تنفيذ مشروع مركز صحي معان الشامل بـ884 ألف دينار

مسؤول عسكري أمريكي يحذر من التوغل الصيني في إفريقيا

الفلكي مجاهد لـ الوكيل : الصاروخ الصيني سيعبر المملكة الليلة

شكوى من تراكم النفايات في مخيم البقعة- صورة

الخميس، 06-05-2021 01:07 م

جمعية الصرافين: نشاط سوق الصرافة المحلي ضعيف

صرافه


الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبدالسلام السعودي، الخميس، إن نشاط سوق الصرافة المحلي ضعيف، بسبب قلة وجود السياح والمغتربين، مقارنة بنفس الفترة من سنوات سابقة.

اضافة اعلان

وأوضح السعودي أن حجم الحوالات الواردة للأردن قبيل عيد الفطر، يبلغ نحو ضعف الحوالات الواردة في الأيام العادية، في حين الحوالات الصادرة للخارج قليلة جداً بسبب تعطل الكثيرين عن أعمالهم.


وثمّن السعودي قرار البنك المركزي بفتح أبواب البنوك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ما سينشط انسياب السيولة أكثر في أيدي المواطنين، ويحرّك الأسواق.
وأضاف أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وافق على تطعيم العاملين في قطاع الصرافة بعد عطلة عيد الفطر، والبالغ عددهم 4000 عامل.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
را

المعونة الوطنية لـ الوكيل : 100 ألف أسرة استفادت من تكافل 3 في رمضان

420211512563390485377

تعذر الاستماع لشهادة مسؤول ملف كورونا السابق في قضية السلط

fd86a7d64db3bcdacb3a3c5060b0eda1

تنفيذ مشروع مركز صحي معان الشامل بـ884 ألف دينار

صار

الفلكي مجاهد لـ الوكيل : الصاروخ الصيني سيعبر المملكة الليلة

وزارة-التعليم-العالي-_20190519_120733-scaled-1

آلية نقل الطلبة الأردنيين بجامعة التعليم الكازاخية إلى جامعات أخرى

منت

المياه تضبط بئرا مخالفا في وادي السير

أخبار متعلقة
مركزي

المركزي لـ الوكيل : لم يتم بحث تأجيل أقساط الشهر الحالي

تطعيم

التطعيم في البنوك يبدأ اليوم

520211124249965244411

حملة لتطعيم موظفي البنوك بالأردن

qqq

محمد بن سلمان يتمنى مزيدا من التقدم والرقي للأردنيين بمناسبة مئوية الدولة

1

السديري: عدد الأردنيين العاملين بالسعودية يتخطى النصف مليون

420216142043812151554

مجلس الوزراء السعودي يشدد على الوقوف التام والتضامن الكامل إلى جانب الأردن