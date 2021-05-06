جمعية الصرافين: نشاط سوق الصرافة المحلي ضعيف

الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبدالسلام السعودي، الخميس، إن نشاط سوق الصرافة المحلي ضعيف، بسبب قلة وجود السياح والمغتربين، مقارنة بنفس الفترة من سنوات سابقة.

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وأوضح السعودي أن حجم الحوالات الواردة للأردن قبيل عيد الفطر، يبلغ نحو ضعف الحوالات الواردة في الأيام العادية، في حين الحوالات الصادرة للخارج قليلة جداً بسبب تعطل الكثيرين عن أعمالهم.



وثمّن السعودي قرار البنك المركزي بفتح أبواب البنوك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ما سينشط انسياب السيولة أكثر في أيدي المواطنين، ويحرّك الأسواق.

وأضاف أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وافق على تطعيم العاملين في قطاع الصرافة بعد عطلة عيد الفطر، والبالغ عددهم 4000 عامل.