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التربية لـ الوكيل : لا حذف للوحدة الأخيرة لطلبة التوجيهي

الأحد، 02-05-2021 12:40 م

مطالب شعبية لتأجيل الأقساط

المركزي لـ الوكيل : لم يتم بحث تأجيل أقساط الشهر الحالي

مركزي
مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد المدير التنفيذي لدائرة حماية المستهلك في البنك المركزي، الدكتور وليد القصراوي، أنه لا قرار لغاية اللحظة حول تأجيل أقساط القروض للشهر الحالي (5).

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ولفت القصراوي ، الأحد لـ"الوكيل الإخباري " ، بأنه لا يوجد جديد ، بشأن الأمر ، لافتا أن جمعية البنوك ، قدّمت مُبادرتها بشأن تأجيل أقساط شهر نيسان (4)، للتيسير على المواطنين في شهر رمضان المبارك.

 

" لم يتم البحث في هذا الشأن حتى اليوم ، وتقوم جمعية البنوك بالاتفاق مع البنوك من أجل قرار تأجيل أقساط القروض ، ولا يوجد مستجدّات " ، وفق القصراوي .

 

وانهالت على موقع "الوكيل الإخباري" ، اتصالات من مواطنين ، لوضع مطالبهم نصب أعين المعنيين، بتأجيل أقساط البنوك ، للشهور القادمة نتيجة لضيق أحوالهم المادية، التي باتت تثقل كاهلهم ، إثر جائحة كورونا.

 

 

 


 




 

 


 

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