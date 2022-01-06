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الخميس، 06-01-2022 09:07 ص

جمعية الفنادق تدعو إلى إعطاء لقاح كورونا لعائلات العاملين في القطاع

إعطاء القاح


الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية الفنادق الاردنية المهندس عبد الحكيم الهندي إن معدلات أخذ المطاعيم   الوقائية ضد فيروس كورونا لدى العاملين في القطاع السياحي تعد الاعلى ضمن جميع القطاعات .

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وثمن الهندي تفاعل العاملين في القطاع السياحي في انجاح سبل الحصول على المطاعيم داعيا على تعميمها على عوائلهم أيضا لما فيه المصلحة الصحية المجتمعية الوقائية .


وتمنى الهندي أن يتم تعميم أخذ المطاعيم بين عائلات العاملين في القطاع السياحي بطرق سلسة لضمان السلامة للجميع وتفعيل مبدأ الوقاية وعدم انتشار المرض. 


وأكد أن القطاع يقوم بتطوير أنظمته الوقائية ضمن إجراءات  تقييم ورقابة مستمرة للمعطيات والمستجدات وبالأخص تلك المتعلقة بفيروس كورونا والمتحورات الوبائية وذلك بغرض تعزيز المناعة المجتمعية للقطاع وتوفير أفضل عناية صحية لأفراد القطاع السياحي وعائلاتهم كأفراد جزء من المجتمع .


كما نوه الهندي على  الالتزام التام من معظم العاملين في القطاع السياحي وتفعيل اعلى درجات الحزم من قبل الادارة المؤسسية بتطبيق أوامر الدفاع والتعليمات والبلاغات والقرارات الصادرة بموجبها والتعاون التام من الجهات الرسمية ذات العلاقة بالرقابة والتفتيش مع ضرورة التنسيق مع الجهات بشأن حصول جميع العاملين وعائلاتهم على المطاعيم بما يكفل منع انتشار الوباء.


كما بين أيضا على أن التعاميم المتضمنة التقيد التام بمنع أي تجاوزات بهذا الصدد مهما كان شكلها واعتبار هذا الأمر أولوية مركزية وأساسية لرفع الوباء وتحقيق المستوى المطلوب من الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية.


 




 

 


 

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