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الخميس، 09-12-2021 05:46 م

وزيرة الثقافة تشارك في المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي في دبي

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الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الثقافة، هيفاء النجار، إن الوزارة حرصت خلال فترة جائحة كورونا أن يبقى الفعل الثقافي نشطا وفعالا، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات، التي تهدف إلى حماية المجتمع من الآثار السلبية للجائحة، ودمج شرائحه المختلفة في المجال الثقافي والإبداعي.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الخميس، أشارت النجار في كلمة لها خلال المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي الذي عقد بتنظيم من وزارة الثقافة والشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة واختتم أعماله اليوم، إلى أن الوزارة حرصت على تفعيل موقعها الإلكتروني وأنشأت العديد من المنصات التي مكنت الشباب والشابات من تبادل الأفكار والمواهب ونشر قصصهم وتجاربهم وإبداعاتهم وغيرها من المنتجات الثقافية. 

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