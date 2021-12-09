الخميس 09-12-2021
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الخميس، 09-12-2021 07:45 م

عجلون : ضبط مصاب بكورونا غير ملتزم بالحجر المنزلي

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الوكيل الاخباري - قال محافظ عجلون الدكتور خالد الجبور، انه تم ضبط احد المصابين بفيروس كورونا لعدم التزامه بالحجر.

وأضاف الدكتور الجبور، في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، أن الكوادر الرقابية في المحافظة وخلال جولاتها الميدانية الرقابية تمكنت من ضبط مصاب غير ملتزم بالحجر المنزلي ومخالف لتعليمات لجنة الاوبئة، مشيراً إلى أنه تم تحويله إلى المستشفى الميداني في عمان لمدة أسبوعين، وانه وبعد استكماله مدة الحجر سيحول الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لمخالفته .

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