جمعية المصدرين تنظم بعثة اقتصادية إلى جورجيا

الوكيل الإخباري - تنظم جمعية المصدرين الأردنيين بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في جورجيا خلال شهر آذار المقبل، بعثة اقتصادية إلى جورجيا بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

اضافة اعلان



وقال رئيس الجمعية أحمد الخضري في بيان، اليوم السبت، إن الزيارة إلى جورجيا تأتي بالتعاون أيضا مع سفارة جمهورية جورجيا لدى المملكة بهدف تمكين الشركات الأردنية من التعرف على هذا السوق المهم وفتح أسواق تصديرية جديدة، والترويج للفرص والمزايا الاستثمارية المتاحة بالمملكة.



وبين أن زيارة البعثة الاقتصادية تتضمن عقد لقاءات ثنائية للشركات الأردنية مع القطاع الخاص في جورجيا والتعريف بمتطلبات الدخول إلى هذا السوق الحيوي والمهم والفرص المتاحة أمام صادرات المملكة.



ولفت إلى إن الزيارة تشمل أيضا عقد لقاءات مع جهات حكومية في جورجيا لبحث آفاق التعاون الاقتصادي وفرص زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.



وأكد الخضري أهمية الصادرات الصناعية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج والتوسع بالاستثمارات القائمة وتوفير المزيد من فرص العمل عدا عن تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية.



من جهته، أكد مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة، أن السوق الجورجية تعتبر من الفرص التصديرية الواعدة أمام المنتجات الصناعية الأردنية خصوصا الصناعات البلاستيكية والمواد الغذائية والأسمدة والألبسة والأثاث، إضافة إلى أنها تعتبر مركز انطلاق إلى أسواق مجاورة لها.



وأوضح أبو رحمة أن الزيارة تأتي ضمن خطط وبرامج الجمعية لبناء علاقات تجارية مع مختلف الدول وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية.



وتسعى جمعية المصدرين الأردنيين التي تأسست عام 1988 إلى دعم تصدير منتوجات وخدمات القطاع الصناعي، وتنفيذ النشاطات الهادفة لتنمية صادرات المملكة وترويج المنتجات الأردنية بمختلف الأسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية وعقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة.



ويصدر الأردن إلى جورجيا الأسمدة ومنتجات البحر الميت، فيما يستورد من هناك حيوانات حية وزيوت نباتية ومعادن والمكسرات ومحضرات علفية ومستلزمات طبية.