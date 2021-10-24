جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات تعقد اجتماعها السنوي

الوكيل الاخباري - عقدت الهيئة العامة لجمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات، اليوم الأحد، اجتماعها السنوي العادي، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.



واستعرض رئيس مجلس الإدارة، المحامي هاشم حمزة، رئيس جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات، النشاطات والأعمال والخدمات التي قامت بها الجمعية خلال العام الماضي، والتحديات التي واجهتها بسبب جائحة كورونا، كما تم عرض خطط مستقبلية للجمعية، سواء في مجال التدريب او تقديم خدمات افضل للأعضاء، بالإضافة إلى العمل على شراء مقر دائم للجمعية.

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