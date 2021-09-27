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الإثنين، 27-09-2021 06:18 م

مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة

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 الوكيل الاخباري - وقعت جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بهدف وضع إطار عمل للتعاون المشترك في مجالات البيئة والمياه والطاقة.

ووقع المذكرة عن الجامعة نائب رئيسها الدكتور غاندي أنفوقه وعن الجمعية رئيسها يحيى خالد، بحضور عميد البحث العلمي والابتكار الدكتور سعيد أبو رمان ومدير المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة الدكتور محمد أبو دية.

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