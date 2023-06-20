جمعية مربي المواشي: جوانب يجب مراعاتها عند شراء الأضحية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



اضافة اعلان

دعا رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت المواطنين مراعاة بعض الجوانب عند شراء الأضحية.وقال الكواليت اليوم الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" يجب مراعاة أن لا يقل وزن الأضحية عن 40 كيلو حيث يُعد مؤشراً أن عمرها بلغ الـ 6 أشهر .وشدد الكواليت على ضرورة تفحص الأضحية جيداً والانتباه بأن لا تكون مريضة وذلك يكون ظاهراً من خلال نشاطها وتفاعلها مع باقي الأغنام، والتأكد بأن تنفسها طبيعي وخالية من أي إلتهاب رئوي.وأوضح الكواليت أن مظهر الأضحية الخارجي مؤشر على أنها بصحة جيدة من خلال النظر إلى استقامة ظهرها.وأشار الكواليت إلى أهمية تفحص أنف وعين الأضحية والتأكد من عدم معاناتها من أي سيلان في الأنف أو إحمرار في العينين .وقال الكواليت إن بعض المواطنين باشروا بحجز الأضاحي معتبراً الإقبال ضعيف حتى الآن ومتوقعاً أن يزداد الإقبال خلال نهاية الأسبوع الحالي ومع اقتراب العيد.