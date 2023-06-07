وزارة الزراعة تؤكد على توفر الأضاحي وبأسعار مستقرة

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الزراعة توفر الأضاحي البلدية والمستوردة للموسم الحالي مع وصول أعداد الأغنام المستوردة من الخارج والمخصصة للسوق 777,366 رأس خراف حية، وبأسعار مستقرة وتتقارب مع أسعار الأغنام البلدية.

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وقالت الوزارة في بيان لها صباح اليوم الأربعاء، أنّ عدد الخراف البلدية المتوفرة في الأسواق وصل 950,000 في حين أنّ العجول المستوردة من الخارج والمخصصة للسوق بلغ عددها لغاية أمس الثلاثاء، 37444 رأس عجل حي .



وأشارت الوزارة إلى أن احتياجات السوق المحلي من الخراف البلدية تقدر ب (200) ألف رأس و من الأغنام المستوردة تقدر ب (250- 300) ألف رأس و العجول (المحلي المستورد ) تقريبا (15-17) ألف رأس.



وبينت أنّ الكميات المتوفرة في السوق تزيد عن الاحتياج المحلي وتقارب الأسعار بين المستورد والمحلي ما سيشكل توازنا وتنوعاً واستقراراً في الأسعار حتى في حال وجود ارتفاع في الصادرات .

