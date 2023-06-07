الأربعاء 07-06-2023
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية مرتقبة بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية

تأجيل جميع أقساط قروض الادخار في جامعة الحسين بن طلال

105 مليون دينار إيرادات الأراضي والمساحة حتى نهاية أيار

تهنئة للعميد بشار عبدالله الرفاعي بمناسبة الترفيع

افتتاح أول عيادة متنقلة للاقلاع عن التدخين في متنزه عمان القومي

هيئة الأسرى تُحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسير فلاح شحادة

وزارة الزراعة تؤكد على توفر الأضاحي وبأسعار مستقرة

بلاغ مرتقب بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك

سوريا.. درعا توجه نداء لأبنائها في الخارج

الأمانة: تحديد أماكن بيع وذبح الأضاحي الأسبوع القادم

الأربعاء، 07-06-2023 11:51 ص

وزارة الزراعة تؤكد على توفر الأضاحي وبأسعار مستقرة

أضاحي خاص


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الزراعة توفر الأضاحي البلدية والمستوردة للموسم الحالي مع وصول أعداد الأغنام المستوردة من الخارج والمخصصة للسوق 777,366 رأس خراف حية، وبأسعار مستقرة وتتقارب مع أسعار الأغنام البلدية.

اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان لها صباح اليوم الأربعاء، أنّ عدد الخراف البلدية المتوفرة في الأسواق وصل 950,000 في حين أنّ العجول المستوردة من الخارج والمخصصة للسوق بلغ عددها لغاية أمس الثلاثاء، 37444 رأس عجل حي .


وأشارت الوزارة إلى أن احتياجات السوق المحلي من الخراف البلدية تقدر ب (200) ألف رأس و من الأغنام المستوردة تقدر ب (250- 300) ألف رأس و العجول (المحلي المستورد ) تقريبا (15-17) ألف رأس.


وبينت أنّ الكميات المتوفرة في السوق تزيد عن الاحتياج المحلي وتقارب الأسعار بين المستورد والمحلي ما سيشكل توازنا وتنوعاً واستقراراً في الأسعار حتى في حال وجود ارتفاع في الصادرات .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
418005

إرادة ملكية مرتقبة بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية

320236152141696591427

تأجيل جميع أقساط قروض الادخار في جامعة الحسين بن طلال

دائرة الأراضي

105 مليون دينار إيرادات الأراضي والمساحة حتى نهاية أيار

IMG-20230607-WA0015

انطلاق أعمال الإجتماع 49 للجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية في البحر الميت

351333390_574052428208065_3134792790859055720_n

افتتاح أول عيادة متنقلة للاقلاع عن التدخين في متنزه عمان القومي

634f916d4465c

2.77 مليار دينار تحصيلات الضريبة في 5 أشهر

أخبار متعلقة
وزارة الزراعة

مذكرة تفاهم بين الزراعة ومركز تطوير الأعمال

125594

صناعة الأردن تناقش تعديل تعليمات تداول المبيدات

5f3b91f04c59b757213aac18

الزراعة: حاجة الأردن شهرياً من التفاح 60 ألف طن

main_image61c5762029469

بدء شراء محصولي القمح والشعير من المزارعين

e88zBzdzpji4lwHpcpFNZbHVNPpkzFkvYvSKxPiV

الزراعة تفتح باب الشراء لمحصولي القمح والشعير المحلي اعتباراً من الأحد

بقر

1100 دينار عن كل بقرة نفوق .. جمعية مربي الأبقار تشيد بالإجراءات التعويضية