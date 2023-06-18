الإفتاء توضح حكم قص الشعر والظفر للناوي الأضحية

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن "الحكم الشرعي لقص الشعر والظفر للناوي الأضحية".وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني، إنه يستحب لمن أراد أن يضحي أن لا يزيل شيئاً من شعره ومن أظفاره في عشر ذي الحجة حتى يضحي.وأضافت "قال الإمام السيوطي رحمه الله: (من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق شيئاً من شعره في عشر الأول من ذي الحجة، وهذا النهي عند الجمهور نهى تنزيه والحكمة فيه أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار وقيل للتشبيه بالمحرم) [شرح السيوطي لسنن النسائي 7 / 212]."ونوهت "أما التطيب ومعاشرة النساء فلا تحرم ولا تكره على من أراد الأضحية، وإنما الكراهة مخصوصة بقلم الأظفار وقص الشعر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ) [رواه البخاري]."وأشارت أنه لو قلم أظافره أو قص شعره فالأضحية صحيحة ومقبولة. والله تعالى أعلم.