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الإثنين، 05-06-2023 02:38 م

الكواليت: نصف مليون أضحية في الأسواق الآن ولدينا فائض يصل لضعف كمية الاستهلاك

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الوكيل الإخباري - كشف رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت أنه يتوفر الآن في السوق الأردنية قرابة نصف مليون رأس من الاغنام على اختلاف انواعها ( بلدي ومستورد) جاهزة ومُعدة لموسم الأضاحي. اضافة اعلان


وبيّن الكواليت لـ " الوكيل الإخباري" أن هذا الكم من المواشي المتوفرة الآن فيه فائض عن حاجة السوق المحلي بنسبة 50%، بالمقارنة مع موسم الأضاحي في العام الماضي، منوهاً إلى أن استهلاك المملكة من الأضاحي سنوياً يقدر بـ 250 ألف رأس. 

ونوه الكواليت إلى أنه يتوفر الآن قرابة 300 ألف رأس من الأغنام البلدية، و200 ألف رأس من الروماني والاسباني، وكلها جاهزة لموسم الأضاحي المقبل. 

وأشار إلى أن مربي المواشي يتأملون فتح باب التصدير لأسواق الخليج العربي، مؤكداُ أن هذا الفائض يُشكل خسارة كبيرة عليهم إذا لم يتم تسويقه. 

وأوضح الكواليت أنه إذا لم يُفتح باب التصدير، من المُتوقع أن تشهد أسعار الأضاحي انخفاضاً يتراوح من  15- 20%.

 




 

 


 

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