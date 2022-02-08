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الثلاثاء، 08-02-2022 01:35 م

جمع عقوبات شخص اعتاد الإجرام إلى 8 سنوات

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الوكيل الإخباري - قررت محكمة جنايات مأدبا جمع العقوبة بحق ثلاثة مدانين اعتادوا ارتكاب الجرائم، وكرروا مخالفتهم للقانون لتصل إلى ثماني سنوات لأحدهم.

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وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، إن أحد المكررين تقدم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق أن صدر بحقه خمسة أحكام قضائية، ولأن المستدعي مكرر بالمعنى القانوني، قررت المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحقه بما لا يزيد عن مثلي الحد الأعلى للعقوبة لتصبح الحبس مدة سنتين وثلاثة أشهر والرسوم والغرامة.


وأضافت أن المحكمة قررت وفي حكم آخر صادر عنها بطلب دمج مقدم من أحد المكررين والذي سبق أن صدر بحقه خمسة أحكام قضائية تتراوح الأحكام فيها بالحبس لمدة شهر واحد لتصل إلى الأشغال المؤقتة لمدة سنتين، جمع العقوبات المحكوم بها وبما لا يزيد عن نصف الحد الأعلى للعقوبة، وهي وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة سنتين والرسوم والحبس مدة 11 شهرا والرسوم.


وبينت أن احد المكررين لارتكاب الجنايات تقدم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه في تسع قضايا، وبعقوبات تتراوح بين الحبس مدة سنة واحدة لتصل إلى وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات ولأن المستدعي من مكرري ارتكاب الجنايات، قررت المحكمة جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثماني سنوات والرسوم.


وأشارت إلى أن جمع العقوبات جاء سندا لأحكام المادة 72 والتي أعطت للمحكمة صلاحية جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة عن الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها في الجنايات وبمقدار مثلها في الجنح، لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.

 




 

 


 

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