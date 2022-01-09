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الأحد، 09-01-2022 04:46 م

ورشة في إربد حول دور الشباب في الحد من الحوادث المرورية

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الوكيل الإخباري - نظم مركز شباب وشابات غرب إربد، بالتعاون مع المعهد المروري الأردني، اليوم الأحد، ورشة تثقيفية حول دور الشباب في الحد من ظاهرة الحوادث المرورية، بمشاركة مجموعة من شباب وفتيات المركز.

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وقالت رئيس المركز خلود أبو زياد، إن الورشة التي تأتي ضمن خطة المركز لتوعية وتثقيف الشابات في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، تهدف إلى ترسيخ مفاهيم السلامة المرورية، وتعزيز دورهم في الحد من حوادث الطرق بكونهم يملكون أهم السبل في التوعية وتثقيف المجتمع بأساليبهم المؤثرة والفعالة.


وأشار المحاضرون من المعهد المروري إلى أن الحوادث المرورية تعد من أهم المشكلات التي يعاني منها المجتمع، لما تخلفه من انعكاسات سلبية على المجتمعات وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، داعين إلى التصدي للحوادث المرورية من خلال وقف الظواهر السلبية في المجتمع والتوعية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وإقامة اللقاءات الشبابية وغرس التوعية في نفوس الآخرين، بما يكفل السلامة العامة على الطريق ومستخدمي المركبات.


وعرضوا أسباب الحوادث المرورية المتمثلة بالسرعة الزائدة أثناء قيادة المركبة، وعدم الالتزام بقواعد السير، وقوانين شروط السلامة العامة، مشيرين إلى أهمية الثقافة المرورية في الحد من أعداد حوادث المرور.

 




 

 


 

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