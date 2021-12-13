الإثنين 13-12-2021
الوكيل الاخباري

الأردن الثاني عربيا بالحد من اللامساواة

العلاقمة: مهرجان الزيتون الوطني أنعش القطاع

الأميرة غيداء طلال توقع اتفاقيتين مع جمعية الهلال الأحمر القطري

وزير التربية : الوزارة شكلت لجنة بشأن المعلمين المحالين للاستيداع

"ماستركارد" : 12 خطراً عالمياً قد يعرقل مسيرة الإنتعاش في 2022

مصادر لـ "الوكيل" : ملف العطارات طور التحكيم الدولي ويحتاج لعام قادم على الأقل

الفهد الحباشنة: ما بين ذكرى ثورة الكرك و”موضة” الاستعمار البطل

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى النعيمات وشطناوي

النائب المشاقبة: قدمت مذكرة رحيل الحكومة لأنها لا تعمل

مصدر نيابي: لا علاقة لسعيدان بقرار إحالة وزير مياه سابق لمكافحة الفساد

الإثنين، 13-12-2021 02:46 م

جنايات الكرك تجمع العقوبة بحق شخصين كرَّرا السرقة

12202112141426418113204


الوكيل الاخباري - جمعت محكمة جنايات الكرك، حكمين صادرين عنها العقوبة بحق شخصين كرَّرا جناية السَّرقة.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن أحد الأشخاص المكررين لجناية السرقة تقدَّم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق وان صدر بحقه حكمين يقضي كل منهما بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وحكم آخر يتضمن وضعه بالأشغال المؤقتة مدة سنة واحدة، وكون المستدعي مكرر بالمعنى القانوني وفق أحكام المادة (101) من قانون العقوبات، فقد قررت المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وأضافت أن المحكمة في حكم آخر، ان أحد المكررين تقدم بطلب دمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق وان صدر عليه 3 أحكام قضائية تقضي كل منها بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، بالإضافة الى 3 أحكام تقضي بحبسه مدة 6 أشهر والرسوم وبعد استبعاد احد الأحكام غير المكتسب الدرجة القطيعة قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 7 سنوات والرسوم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
dddd

الأميرة غيداء طلال توقع اتفاقيتين مع جمعية الهلال الأحمر القطري

12202113151812773093460

وزير التربية : الوزارة شكلت لجنة بشأن المعلمين المحالين للاستيداع

8202124171731627477933

الأردن الثاني عربيا بالحد من اللامساواة

2021-12-09_13-08-47_185590

الفهد الحباشنة: ما بين ذكرى ثورة الكرك و”موضة” الاستعمار البطل

مشروع العطارات

مصادر لـ "الوكيل" : ملف العطارات طور التحكيم الدولي ويحتاج لعام قادم على الأقل

122021416943663194380

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى النعيمات وشطناوي

أخبار متعلقة
11202124215532508356233

مؤتة: محاضرة توعوية حول الجرائم الإلكترونية

maxresdefault-3

"مربوا الأغنام" توضح لـ"الوكيل الاخباري" حقيقة انخفاض أسعار اللحوم البلدية بعد السماح باستيراد الجورجية

1020214143925677703608

وزارة العمل تعلن عن توفر 300 فرصة عمل

102019227195053

ضبط شخصين خرقا حرمة مقبرة في الكرك

11202129165345529212296

جنايات إربد ترفع عقوبة شخص كرَّر السَّرقة لـ 5 سنوات

الكرك

فاعليات شعبية تناقش التحديات التنموية لمدينة الكرك