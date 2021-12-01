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الأربعاء، 01-12-2021 06:54 م

جنايات إربد ترفع عقوبة شخص كرَّر السَّرقة لـ 5 سنوات

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الوكيل الاخباري - أصدرت محكمة جنايات إربد، اليوم الأربعاء، حكماً قضائياً بحقِّ أحد المكرِّرين لجناية السَّرقة، ورفعت العقوبة من 3 سنوات إلى الأشغال المؤقتة لمدَّة 5 سنوات.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي إنَّ المحكمة قضت في حكم صادر عنها بتجريم أحد المكرِّرين لجناية السَّرقة، خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وكونه مكرِّرا بالمعنى القانوني فقد قرَّرت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

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