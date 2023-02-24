الجمعة 24-02-2023
الوكيل الاخباري

هكذا نعى الفنان أيمن زيدان شقيقه شادي

الحكومة: من حق المواطن الحزبي اللجوء للقضاء في حال ممارسة أي ضغوط عليه

الحكومة تكشف سبب تغير التوقيت على هواتف الأردنيين

زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب ولاية قونية في تركيا

بلعاوي: الزلازل الأخيرة لم تؤثر على المواقع الأثرية في الأردن

هام لمرتادي طريق إربد - جرش - عمان

ولي العهد يهنئ صقور سلة الأردن بالتأهل لكأس العالم

التحقيق بتعرض مسنة للحرق بدار للمسنين في عمان

صقور الأردن يفوز على الهند في تصفيات كأس العالم لكرة السلة

أكثر من 750 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

الجمعة، 24-02-2023 07:14 م

المفرق: مدينة جاوا الأثرية في المفرق تضم أقدم سد في العالم

1677253142554


الوكيل الإخباري - في وادي راجل الواقع في منطقة جاوا في محافظة المفرق من أقدم السدود في العالم، وتمّ بناؤه في الألفية الرابعة قبل الميلاد في العصر البرونزي، وهو جزء من نظام تزويد مائي يتكون من سدود أخرى أصغر حجمًا لتزويد مدينة جاوا بالمياه آنذاك.

اضافة اعلان


ويتضمن سدّ جاوا في البادية الشمالية الشرقية على نظام مائي متطور يعتبر من أقدم النظم المائية في العالم يتمثل باستغلال مياه وادي راجل وفتح قنوات مياه وإنشاء برك تخزينية وسدود أشهرها السد الكبير.


ويتكون موقع جاوا الأثري الواقع على تل مرتفع بمحافظة المفرق بمحاذاة وادي راجل من مدينتين، الأولى السفلية والتي تعود إلى العصر البرونزي المبكر وتتألف من سور حجري وبقايا برجين نصف دائريين وبرج نصف دائري، إضافة إلى ثماني بوابات ضمن السور الحجري وغرف للمزارعين والجنود وحظائر للماشية، بينما تتكون المدينة العليا التي تعود إلى العصر البرونزي المتوسط من سور منيع يتخلله خمس بوابات أهمها البوابة الرئيسية وقلعة كبيرة تتكون من غرف صغيرة كالخلايا تفتح على بعضها البعض من خلال مداخل منخفضة إلى جانب بيوت بيضوية الشكل حيث تعود هذه المدينة للطبقة الحاكمة.


ويشار إلى أن سبب تسمية جاوا بهذا الاسم يعود نسبة إلى كلمة "جوا "
وهي كلمة قديمة كنعانية – سريانية بمعنى جوا أي في الداخل ومع مرور الزمن أصبح اسمها جاوا.


ووفقًا لمدير آثار المفرق عماد عبيدات، فإن تاريخ تأسيس موقع جاوا الأثري يعود إلى الألف الرابع قبل الميلاد في فترة العصر البرونزي، مشيرًا إلى أن غزارة الأمطار في تلك الفترة ساعدت بنشوء هذا الموقع، مستدركًا أنه تم هجر الموقع في أواخر العصر البرونزي بسبب الزلازل والجفاف وقلة الأمطار.


وبين أنه تم العثور في الموقع على كسر فخارية مصدرها دير علا ما يدل على أن سكان الموقع كانوا على اتصال مع المجتمعات الأخرى ويعتمدون على تجارة المقايضة لا سيما مع حوران.


وأضاف، أن أهمية موقع جاوا الأثري يعود إلى وقوعه ضمن المنطقة البازلتية الأمر الذي ساعد في استخدام الحجارة البازلتية في أعمال البناء إضافة لوقوعه ضمن منطقة الأودية وخاصة وادي راجل الأمر الذي ساعد في ابتكار اقدم نظام مائي في العالم.


وبين عبيدات، أن مدينة جاوا الأثرية تقع على بعد 98 كيلو متر إلى الشرق من مدينة المفرق وعلى بعد 20 كيلو متر إلى الشمال الغربي من مدينة الصفاوي بالقرب من الحدود الأردنية السورية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
bemS7IAdrG7PSEaayFadMlL2NiMXA2yukRLFEtcT

الصحة تعلن مراكز فحص كورونا - أسماء

دور-المعهد

الحكومة: من حق المواطن الحزبي اللجوء للقضاء في حال ممارسة أي ضغوط عليه

file (1)

الحكومة تكشف سبب تغير التوقيت على هواتف الأردنيين

ما-هي-أنواع-الأقمشة-للأثاث-وكيف-أعتني-بها

افتتاح معرض الأردن الدولي للأقمشة والمنسوجات

الأردن-عجلون-قلعة-تاريخية-في-الأردن

بلعاوي: الزلازل الأخيرة لم تؤثر على المواقع الأثرية في الأردن

1677252926529

وزير السياحة يتفقد موقع قصر المشتى والموقع الأثري في أم الجمال

أخبار متعلقة
bngh

المياه تستكمل حملة "إن كنت عالبير.. اصرف بتدبير" في المفرق

63e39b7bd32bd

غوشة: تقنيات الإنشاءات ستتغير في العالم بعد زلزال تركيا

السجن-والاعتقال

تغليظ عقوبة 6 من أصحاب السَّوابق حتى 4 سنوات ونصف

204593_34_1517083455

شكاوى من قطع 85 شجرة حرجية في المفرق

WhatsApp Image 2023-02-06 at 1.37.50 PM

سلطة المياه: ضبط حفارتين في المفرق

WhatsApp Image 2022-07-06 at 6.18.01 PM

زراعة المفرق تصدر أكثر من 585 ألف رأس ماشية للأسواق الخليجية العام الماضي