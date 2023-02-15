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الأربعاء، 15-02-2023 04:55 م

المواصفات والمقاييس توجه نصائح حول مدافئ الغاز

مدفأة


الوكيل الإخباري - وجهت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية نصائح هامة للمواطنين حول مدافئ الغاز.

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وقالت المؤسسة في إدراج لها على "فيسبوك"، إنه يجب التأكد من أن يكون حيّز اللهب محميا بشبك يقي من التقاط اللهب أثناء الاقتراب منها.


وأضافت أنه يجب استخدام المدفأة في مكان جيد التهوية.


وأشارت إلى أنه يفضل استخدام خرطوم غاز من 3 طبقات من أجل حماية أكبر من التشققات والتسرب.


ودعت إلى تفقد الخراطيم ومنظامت الغاز، لافتة إلى أن جميع منظّمات (ساعات) الغاز المستوردة والمتوفرة في السوق المحلي تخضع للفحص وفقا للمواصفة الخاصة بها.


وبيّنت أنه يتم تلقّي ومتابعة الشكاوى على أي ملاحظات عبر هاتف وواتساب الشكاوى الموحّد للمؤسسة (065301243)، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وعبر أيقونة الشكاوى على موقعها الإلكتروني www.jsmo.gov.jo، وعن طريق تطبيق "بخدمتكم".

 




 

 


 

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