الأربعاء 09-02-2022
الوكيل الاخباري

طن و308 كغ ذهب مصاغ محلياً بارتفاع نسبته 63.9%

انخفاض طفيف في إصابات كورونا اليومية والحالات النشطة تتجاوز 177 ألف - تفاصيل

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل عليان

توضيح جديد حول موعد اعلان نتائج التوجيهي

وفاة شخص وإصابة زوجته إثر حريق شقة في المقابلين

انتقادات نيابية لاذعة للحكومة خلال مناقشة الموازنة.. وهذه أبرز المطالب

بالارقام ... هكذا انفقت الحكومة 60% من المنحة الخليجية خلال عام

مطاعم شعبية ترفع أسعار الشاورما والوجبات السريعة

ارتفاع ايرادات ضمان القروض 16%

خبراء وتجار : لمس انخفاض أسعار السلع يستوجب إعادة النظر بضريبتي الدخل والمبيعات

الأربعاء، 09-02-2022 03:41 م

جنايات عجلون تجرم شخصين بتهمة تزوير شهادة مطعوم كورونا

main_image60e72f1318d0f


الوكيل الإخباري - دانت محكمة جنايات عجلون شخصا بجرم إصدار مصدقة كاذبة، وشقيقته بجرم استعمال مصدقة كاذبة، نتيجة قيامهما بإصدار واستعمال شهادة تلقي مطعوم الوقاية من فيروس كورونا مزورة.

اضافة اعلان


وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأربعاء، إن الشخص المدان قام بسحب شهادة مطعوم كورونا، كان قد نشرها أحد الأشخاص على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتعديل اسم متلقي المطعوم الأصلي من خلال برنامج إلكتروني خاص ليصبح اسم شقيقته.


وأضافت أن المدان قام بإرسالها لشقيقته والتي ابرزتها بدورها لحرس محكمة بداية عجلون لغايات السماح لها بالدخول.


وثبت للمحكمة ارتكاب المدان لجرم إصدار مصدقة كاذبة، وحكمت عليه بالحبس لثلاثة أشهر والرسوم.


وبينت أن المحكمة دانت شقيقته بجرم استعمال مصدقة كاذبة، والحكم عليها بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
22022893621781045666

دعوة هامة للأردنيين عند شراء الذهب

155365

بلدية الزرقاء تطوّر منطقة وادي العش لتصبح صناعية تنموية

61b5c7704c59b77aac0eade5

انخفاض طفيف في إصابات كورونا اليومية والحالات النشطة تتجاوز 177 ألف - تفاصيل

220228171148740111765

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل عليان

وزارة التربية والتعليم

توضيح جديد حول موعد اعلان نتائج التوجيهي

22022821476998805351

وفاة شخص وإصابة زوجته إثر حريق شقة في المقابلين

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-01-11 at 4.27.27 PM

ولي العهد يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

1220212614657192542373

16 وفاة و2930 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

main_image61dd4da7088f9

الخدمات الطبية توضح حول توزيع بطاريات القوقعة

0L5A1604 - Copy

إرتفاع حالات كورونا النشطة في المملكة الى 27 ألفا و678 إصابة

86f61d43-d8e8-498d-a7f9-3a6bf8f125e1-1

مخالفة مؤسستين حكوميتين في جرش لعدم التزامها بأوامر الدفاع

122021179235838796887

17 وفاة و2789 إصابة جديدة بكورونا في الأردن