جنايات عجلون تجرم شخصين بتهمة تزوير شهادة مطعوم كورونا

الوكيل الإخباري - دانت محكمة جنايات عجلون شخصا بجرم إصدار مصدقة كاذبة، وشقيقته بجرم استعمال مصدقة كاذبة، نتيجة قيامهما بإصدار واستعمال شهادة تلقي مطعوم الوقاية من فيروس كورونا مزورة.

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وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأربعاء، إن الشخص المدان قام بسحب شهادة مطعوم كورونا، كان قد نشرها أحد الأشخاص على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتعديل اسم متلقي المطعوم الأصلي من خلال برنامج إلكتروني خاص ليصبح اسم شقيقته.



وأضافت أن المدان قام بإرسالها لشقيقته والتي ابرزتها بدورها لحرس محكمة بداية عجلون لغايات السماح لها بالدخول.



وثبت للمحكمة ارتكاب المدان لجرم إصدار مصدقة كاذبة، وحكمت عليه بالحبس لثلاثة أشهر والرسوم.



وبينت أن المحكمة دانت شقيقته بجرم استعمال مصدقة كاذبة، والحكم عليها بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم.