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الإثنين، 10-01-2022 06:11 م

مخالفة مؤسستين حكوميتين في جرش لعدم التزامها بأوامر الدفاع

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الوكيل الاخباري - خالفت لجان التفتيش والسلامة العامة في محافظة جرش، مؤسستين حكوميتين لعدم التزامهما بأوامر الدفاع والسلامة والعامة وفق محافظ جرش محمد أبو رمان، الاثنين.اضافة اعلان


مساعد محافظ جرش لشؤون السلامة العامة هاني الظليفي قال إن 20 فريقا داخل محافظة جرش يعملون على مراقبة التزام الأفراد والمنشآت العامة والخاصة بأوامر الدفاع، بحسب المملكة.

وعن إصابات كورونا في المحافظة أشار الظليفي، إلى أنه تم تسجيل 33198 إصابة في جرش منذ بدء الجائحة، مبينا إجراء 406441 فحصا مخبريا للكشف عن الفيروس.

ودعا الظليفي إلى الإقبال على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

 




 

 


 

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