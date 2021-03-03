الأربعاء 03-03-2021
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الأربعاء، 03-03-2021 03:49 م

جواب صادم .. الخرابشة : لجنة الأوبئة لم تشاهد دراسة فائدة حظر الجمعة !

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ردّ رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائيّ في الأردن الدكتور سعد الخرابشة على تغريدة أحد المواطنين عبر تويتر يتساءل فيها عن الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة بالتعاون مع جامعة اكسفورد ومنظمة الصحة العالمية حول فائدة حظر الجمعة.

وقال المغرد في تدوينته عبر تويتر: "بعض الاصدقاء والمتابعين طلبوا اعادة طرح السؤال بصيغة اخرى: الدراسة اللي عملتها وزارة الصحة بمشاركة منظمة الصحة العالمية وجامعة اكسفورد حول حظر الجمعة وين موجودة ؟ بدي نسخة عنها.

فما كان من الخرابشة إلا أن رد عليه قائلاً: "احنا بلجنة الأوبئة ما شفناها".

وكان وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات أكد أن وزارة الصحة أجرت دراسة علمية بالتعاون مع جامعة أكسفورد ومنظمة الصحة العالمية حول فوائد حظر الجمعة، مشيرا ان الدراسة بيّنت ان حظر يوم الجمعة قلل نسبة الاصابات بنسبة 37% والوفيات 35%، وبيّنت الدراسة أن صلاة الجمعة تجعل النسبة 50% . 

ولفت عبيدات ان هامش الخطأ في الدراسة ليس كبيرا، والدراسة تعتمد على حركة المواطنين يوم الجمعة ونسبة المخالطين للمصابين . 

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