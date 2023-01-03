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الثلاثاء، 03-01-2023 03:20 م

جوالة اليرموك ينفذون مبادرة اكسوهم خيرا بالشونة الشمالية

aa88bf0f-جامعة-اليرموك-أرشيفية


الوكيل الاخباري- نفذ طلبة قسم المعسكرات والجوالة في عمادة شؤون الطلبة بجامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء، مبادرة خيرية تطوعية بعنوان " اكسوهم خيراً" استهدفت الأسر العفيفة وأسر الأيتام في منطقة الشونة الشمالية بلواء الأغوار الشمالية.

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وقال رئيس القسم حسن السميرات، إن تنظيم هذه المبادرة جاء بالتعاون مع جمعية الشونة الشمالية الخيرية، بهدف تعميق قيم العمل التطوعي في نفوس الطلبة، وتشجيعهم على تنفيذ مختلف الأعمال الخيرية التي لها دور إيجابي في تعزيز التكافل والترابط بين مختلف أفراد المجتمع.


وأكد دعم عمادة شؤون الطلبة الدائم لمختلف المبادرات الطلابية، لاسيما وأن العمادة دأبت على المساهمة والمشاركة في مثل هذه الأنشطة الخيرية التفاعلية مع المجتمع المحلي.


وتضمنت المبادرة توزيع 590 قطعة ملابس استفادت منها 84 أسرة عفيفة وأيتام في منطقة الشونة الشمالية.

 




 

 


 

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