جولة لوزيرة الثقافة في جنبات مهرجان جرش

الوكيل الإخباري - جالت رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون، وزيرة الثقافة هيفاء النجار، برفقة المدير التنفيذي للمهرجان ايمن سماوي، مساء اليوم السبت، على مختلف مرافق المهرجان في المدينة الأثرية في جرش.

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والتقت النجار بالفنانين المشاركين في المهرجان، في مواقعهم، حيث زارت معارض الحرف اليدوية التقليدية، والمشغولات اليدوية والمعارض الفنية والفوتوغرافية في شارع الأعمدة، كما التقت بالعارضين في الساحة الرئيسة، واستمعت لرؤاهم فيما يقدمونه من معروضات ومشغولات.



وقدم سماوي شرحا طبيعة سير العمل في المسارح المختلفة، وطريقة تنظيم دخول الجمهور للفعاليات بكل سهولة ويسر.



وكانت النجار قد بدأت جولتها، بزيارة "سمبوزيوم الفن التشكيلي" الذي ينظمه المهرجان بالتعاون مع رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، بمشاركة 8 فنانين عرب، وفنان تركي وآخر من بيلاروسيا، و32 فنانا أردنياً بدأوا بإنجاز لوحاتهم الفنية.



وفي ختام الجولة، ثمنت النجار جهود نشامى الأمن العام في المحافظة على النظام وراحة الزوار وضيوف المهرجان من الأسر والعائلات.