جلسة حوارية في جامعة اليرموك بشأن التشجيع على الاستثمار

الوكيل الإخباري- أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأسبق مهند شحادة، أن الأردن يمثلُ بيئة استثمارية حقيقية جاذبة ومحفزة للاستثمار، لما يتمتع به من قيادة حكيمة داعمة للاستثمار، وتشريعات ضامنة لإقامة استثمار ناجح ودائم.

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وأضاف خلال جلسة حوارية مع طلبة كلية الأعمال في جامعة اليرموك، ضمن فعاليات صيف الشباب 2023 بعنوان "إضاءات على مشهد الاستثمار في الأردن" وادارتها الطالبة أسل العمري من قسم العلوم المالية والمصرفية، بحضور عميد الكلية الدكتور ميشيل سويدان، أن هذه المزايا الاستثمارية للمملكة تجعل منها وجهة استثمارية تضاهي بمزاياها الكثير من الدول، مبينا أن من أبرز تلك المزايا هي ثبات قيمة الدينار الأردني والبيئة الآمنة التي لها دورها الهام في جذب هذا الاستثمار.



ولفت شحادة إلى أن وجود قانون استثمار عالج مختلف مواقع الخلل وحقق نهجا استثماريا مجديا، ساهم بتعزيز معدلات الاستثمار بما قدمه للمستثمر من جملة من الخدمات والميزات المحفزة لإقامة استثماره ومشاريعه في مختلف مناطق المملكة.



وشدد على ضرورة تركيز الجهود على زيادة حجم الاستثمار وتطويره، معتبرا أن الاستثمار هو الحل لتحقيق النمو الإقتصادي الذي يعد تحديا حقيقيا تواجهه الحكومة، مشيرا إلى أن القضاء على هذا التحدي يتطلب التأكيد على أن وزارة الاستثمار قادرة ومن خلال قانون الاستثمار على تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب ومواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.



وأشار شحادة إلى أهمية وجود هوية استثمارية اقتصادية للأردن، مبينا أن وزارة الاستثمار عملت على الدوام على إنفاذ توجيهات جلالة الملك بإيجاد بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للاستثمار المحلي والخارجي، وقادرة على تحقيق المنافسة، كما وأنها استطاعت جلب الكثير من الشركات العالمية الكبرى للعمل في السوق الوطني.



وتابع: أن وزارة الاستثمار أقامت أيضا عددا من المناطق التنموية بوصفها داعما رئيسيا للإقتصاد الأردني، مبينا أن 27% من نشاط ميناء العقبة قائم على المناطق التنموية في مدينتي إربد والمفرق، إلى جانب دور تلك المناطق في توفير فرص العمل والحد من الفقر والبطالة.