الإثنين 04-03-2024
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الإثنين، 04-03-2024 05:45 م

حادث سير في شارع الاردن

الدفاع المدني 4


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة السير ان حادث سير بين مركبتين وقع مساء اليوم في منطقة شارع الاردن ما بعد جسر الشفا باتجاه جسر الظاهر ، الذي تسبب بكثافة مرورية مؤقتة .

واضافت الادارة : " علماً ان كوادرنا المتواجدة في الموقع تعمل حالياً على رفع أثر الحادث وتسيير الحركة المرورية وتنظيمها ، راجين من الأخوة السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير " . 

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